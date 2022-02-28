Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Кати Осадчей.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая резко обратилась к певицам, которые родились в Украине, но сейчас живут и работают в РФ. Осадчая упрекнула Светлану Лободу, Ани Лорак и Регину Тодоренко за то, что они молчат, когда Россия пускает ракеты по мирному населению в Украине.

Единственное, что сделали певицы – это опубликовали картинки наподобие «миру – мир».

Осадчая считает, что молчание вышеупомянутых известных личностей надо расценивать, как предательство.

Екатерина опубликовала свои обращения к артисткам в сторис в социальной сети Instagram.

«Регина Тодоренко, ты девушка с украинским паспортом и карьерой в России. Не молчи», — обращается Осадчая.

«Ани Лорак, мы не общались уже 8 лет. Ты родилась в Черновцах. Ты не можешь молчать, когда Россия расстреливает твою страну. Но дело тут такое – или Родина или карьера», — пишет Осадчая.

Также Осадчая обратилась и к Светлане Лободе. Она отметила, что у скандальной певицы есть много знакомых в Киеве – они сейчас прячутся в бомбоубежищах от российских ракет.

«Ты точно знаешь, что происходит», — упрекнула Екатерина Лободу.

Ранее Украину публично поддержала всемирно известная певица Мадонна. Она сравнила Путина с Гитлером.