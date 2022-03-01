Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Веры Брежневой.

Украинские звезды, которые работают в РФ, осторожно высказываются о войне России против Украины. Они выступают против войны, но не спешат называть Россию агрессором и не высказывают резких фраз в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

Высказалась о полномасштабной войне РФ против Украины и популярная певица Вера Брежнева. В своем аккаунте в социальной сети Instagram она опубликовала фото украинских городов после обстрелов российскими оккупантами.

Певицу ужасает то, как российские военные цинично расстреливают жилые дома, больницы, детские садики.

По словам Брежневой, она сейчас находится в безопасности и ее дети также. При этом Вера не стала раскрывать свое местонахождение.

А вот муж Брежневой – композитор Константин Меладзе, ее мама и семья ее сестры в Киеве. Им приходится спасаться от обстрелов оккупантов в подвалах.

«Все украинцы до единого просят русских солдат – не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну», — заявила Брежнева.

При этом артистка почему-то не стала просить прекратить войну против Украины руководителя страны-агрессора Владимира Путина. Ведь именно он отдал приказ атаковать нашу страну.

Также Вера Брежнева отключила возможность комментировать ее публикацию.

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