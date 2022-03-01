Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы.
Знаменитая артистка Тина Кароль гневно обратилась к президенту РФ Владимиру Путину после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по нашей столице.
«Ты – сын дьявола. Зря рожденное дитя. Урод, чертило. Мразь», — написала знаменитая певица.
Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса пообещала «испепелить» российского президента, который начал полномасштабную войну против Украины.
«Стерегись х**ло», — написала Кароль.
Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Тина Кароль ушла в женский монастырь. Там королева украинской поп-музыки молится за Украину и за то, чтобы скорее наступил мир.
Артистка сказала, что она «предчувствовала боль» и поэтому ушла в монастырь.
«Здесь останусь, наверное, надолго», — писала она в первый день полномасштабной войны РФ против Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские оккупанты цинично обстреливают украинские города, убивают мирное население, пытаются захватить важные объекты инфраструктуры.
ВСУ и Силы территориальной обороны дают мужественный отпор. Враг несет серьезные потери, которые власти РФ скрывают от россиян.
Ранее Тина Кароль рассказала, что она обязательно делает перед выступлениями.
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