Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы.

Знаменитая артистка Тина Кароль гневно обратилась к президенту РФ Владимиру Путину после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по нашей столице.

«Ты – сын дьявола. Зря рожденное дитя. Урод, чертило. Мразь», — написала знаменитая певица.

Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса пообещала «испепелить» российского президента, который начал полномасштабную войну против Украины.

«Стерегись х**ло», — написала Кароль.

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Тина Кароль ушла в женский монастырь. Там королева украинской поп-музыки молится за Украину и за то, чтобы скорее наступил мир.

Артистка сказала, что она «предчувствовала боль» и поэтому ушла в монастырь.

«Здесь останусь, наверное, надолго», — писала она в первый день полномасштабной войны РФ против Украины.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские оккупанты цинично обстреливают украинские города, убивают мирное население, пытаются захватить важные объекты инфраструктуры.

ВСУ и Силы территориальной обороны дают мужественный отпор. Враг несет серьезные потери, которые власти РФ скрывают от россиян.

Ранее Тина Кароль рассказала, что она обязательно делает перед выступлениями.