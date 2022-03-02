Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Екатерины Осадчей.

Телеведущая и журналистка Катя Осадчая опубликовала видео для матерей российских солдат. На видео пленные российские оккупанты называют свои имена и звонят своим родным.

«Вам даже не говорят, что ваши дети в Украине», — заявила телеведущая.

Осадчая отметила, что российские командиры отобрали у своих подчиненных средства связи и документы и отправили воевать в Украину. А убитых и раненных российских солдат страна-агрессор не спешит забирать.

«Не говорят о них и не признают масштабы потери… Ваши дети убивают и сами погибают, придя на чужую землю по приказу сумасшедшего, озверевшего террориста», — заявила она.

Украинская знаменитость призвала матерей российских солдат не молчать, а выходить на улицы.

«Не молчите. Выходите на улицы», — призывает Осадчая россиянок.

В комментариях подписчики Осадчей призвали россиян «очнуться» и выступить против войны РФ с Украиной, которую начал кремлевский диктатор Путин.

«Граждане РФ, очнитесь». «Опомнитесь. Задумайтесь и действуйте». «Очнитесь, россияне», — пишут комментаторы.

Также украинцы выразили надежду, что Украина обязательно победит.

«Украина победит эту орду». «Господи, сохрани Украину», — пишут они.

Ранее Осадчая обращалась к Ани Лорак, Лободе и Тодоренко. Она призвала певиц не молчать в то время, когда Россия обстреливает украинские города и населенные пункты.