Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Натальи Могилевской.

Известная украинская артистка Наталья Могилевская рассказала о том, как она сейчас помогает Украине победить в войне с Россией. Артистка, которую знают и за рубежом, активно общается с иностранными медиа. Она доносит всему миру о том, что Россия ведет против Украины кровавую войну.

«Призываю мировое сообщество и россиян остановить Путина. Ведь это война против цивилизованного мира. В центре Европы убивают людей. За 8 лет безнаказанности амбиции Путина выросли в амбиции Гитлера», — заявила артистка.

Певица считает, что кремлевский диктатор не остановиться пока не доведет миру, что его влияние безгранично. Она призывает весь мир не останавливаться на введенных против России санкциях и продолжать применять санкционные меры против страны-агрессора.

В комментариях западным СМИ артистка рассказала, как Россия бомбит украинские города ракетами.

Поклонники поддержали деятельность артистки. Они пишут, что Наталья своими поступками оправдывает звание народной артистки Украины.

«Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы действительно заслуживаете звания народной артистки». «Гордимся тобой, наша украиночка». «Спасибо, Наташа. Ты настоящая патриотка», — пишут поклонники.

К слову, ранее Могилевская помогала развозить воду и продукты в Киеве. А также поддержала украинцев в это тяжелое время песней.

Ранее София Ротару осудила войну РФ против Украины.