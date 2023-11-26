О том, что клубы, входящие в состав РПЛ могут не рассчитывать на выплату денег от «Международной федерации футбола» (FIFA) за то, что российские футболисты принимали участие в «Чемпионате Мира-22» года, прошедшем на стадионах Катара, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретаря «Российского футбольного союза» (РФС) Максима Митрофанова, обнародованное местным информационным агентством «ТАСС».

Прямая речь генсека РФС Максима Митрофанова:

Пока деньги за участие игроков на «ЧМ-2022» года заблокированы. FIFA эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что стало известно, какие отечественные клубы продолжат борьбу за выход в «Украинскую Премьер-Лигу».