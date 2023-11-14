О том, что страна-агрессор не прекращает возведения завода по производству «Шахедов», при этом, государства Запада знают об этом, но не наложили никаких значимых санкционных ограничения на собственника предприятия, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно благодаря снимкам со спутника, Россия строит этот военный завод в районе «Алабуги» (видны новые корпуса и периметры безопасности с КПП), являющейся так называемой особой экономической зоной промышленно-производственного типа, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан.

В частности, указанное предприятие станет массово спускать с конвейера дроны-камикадзе, разработанные Ираном. Именно эти типы беспилотников используются при ударах по энергетическим и инфраструктурным объектам в Украине.

Впрочем, вопреки заметному прогрессу в возведении объекта военного назначения, Вашингтон и его союзники, слишком запоздало ввели санкции только против завода АО «Алабуга», но не наложили ограничений на владельца предприятия и ассоциированные с ним компании.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 14-е ноября, РФ атаковала «Шахедами» Харьковщину.