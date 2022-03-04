Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу артистки.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских обратилась к россиянам.

«Вы же все видите, на себе уже ощущаете, что война, которую начало и ведет ваше правительство, коснется каждого из вас. Пострадает каждый!», — обратилась она к россиянам.

Каменских отметила, что Россия уже сейчас находится в международной изоляции, из-за того, что развязала кровавую войну против Украины. Она уверена, что впереди граждан РФ ждет нищета и тотальная безработица.

Кроме того, обращаясь к россиянам, NK заявила, что в Украине российских оккупантов никто не ждет.

«Никто их тут не ждет с цветами и караваями, как вам рассказывают по вашему телевизору», — пишет артистка.

Единственное, что ждет оккупантов в Украине, так – это смерть, отметила знаменитость.

Она еще раз призвала россиян не молчать, перестать бояться и действовать. Артистка призывает граждан РФ выходить на улицы и бороться за свою свободу.

«Вас много, а он один. Хватит молчать. Если вы не остановите эту войну, то завтра она придет в ваш дом и уничтожит жизни ваших детей. В ваших силах все изменить. Не молчите. Выходите на площади своих городов», — обратилась к россиянам известная украинка.

Однако в комментариях от россиян в сторону артистки посыпался лишь негатив.

В свою очередь украинцы в комментариях выразили надежду, что Украина обязательно победит.

Напомним, Украина 9-й день мужественно отражает полномасштабное российское вторжение. Российские оккупанты несут серьезные потери, а страны Запада ввели жесткие санкции против страны-агрессора.

Ранее Каменских после обвинений в бегстве из Украины показала свою патриотическую позицию.