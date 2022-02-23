Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

На днях популярная артистка Настя Каменских вместе со своим мужем Алексеем Потапенко улетели в Испанию. Компанию паре составили их мамы. Путешествие звездной семьи совпало в тревожными событиями в нашей стране. Поклонники даже заподозрили, что Настя и Потап решили улететь из Украины на фоне новых военных угроз со стороны России.

После атаки хейтеров в комментариях певица решила показать, что на самом деле ей не все равно, что происходит в Украине.

Вместо длинных постов артистка опубликовала короткое патриотическое видео. На кадрах украинский флаг развевается над Днепром на фоне солнечного рассвета.

Певица также не стала писать каких-то оправданий, почему она сейчас за рубежом.

«My Ukraine», — единственное, что написала знаменитость.

На этот раз пользователи соцсети не стали писать артистке негативные комментарии. Люди начали поддерживать друг друга и выражать надежду, что все будет хорошо.

«Всем мира, во всем мире». «Какой красивый украинский флаг». «Слава Украине!», — пишут пользователи.

Ранее лучшая подружка Каменских Анна Андрийчук призналась, что ревновала певицу к своему экс-супругу Позитиву.