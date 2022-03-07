Об этом он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Известный украинский певец Андрей Данилко в скором времени представит песню о президенте РФ Владимире Путине, который развязал кровавую войну против Украины. Песню Данилко будет исполнять в своем сценическом образе Верки Сердючки.

48-летний артист немного пролил света на будущий трек. Итак, композиция будет называться «Маленькая мечтательница». А в припеве будут такие слова:

«Путин, чтоб ты сдох. Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна – его не хочет даже сатана», — процитировал отрывок песни артист.

По словам Данилко, уже есть музыка для будущей композиции.

Также знаменитость добавил, что если бы у него была возможность увидеть российского президента – он бы его застрелил. Данилко считает, что кремлевский диктатор уже сошел с ума и говорить с ним о чем-то абсолютно бесполезно.

Тем временем появилась информация, что семья Путина может находиться в Швейцарии.