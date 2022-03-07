Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты ICTV».

21 февраля известная украинская артистка Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправились в Испанию. Через несколько дней Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Артистка, даже находясь за рубежом, пытается всеми силами и способами помочь Родине.

«Отправляют много денег, продукты, одежду. Все, что в наших силах – мы делаем», — поведала украинская знаменитость.

Кроме того, певица активно работает и на информационном фронте. Каменских пытается достучаться к россиянам и донести им правду.

«Мы пытаемся пробить эту информационную блокаду и донести россиянам, что здесь у нас настоящая война, погибают маленькие дети, целые семьи», — сказала артистка.

Но Каменских признает, что достучаться к россиянам крайне сложно, ведь они годами жили под воздействием лживой российской пропаганды.

Также Анастасия дает комментарии иностранным СМИ. Она тоже доносит миру о том, что происходит в Украине прямо сейчас.

Артистка также отметила, что она очень гордится Украиной и украинцами.

«У нас была прекрасная страна, но сейчас она стала еще прекраснее», — заявила знаменитость.

К слову, ранее Андрей Данилко анонсировал песню о Путине.