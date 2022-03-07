Шесть дней назад певица Светлана Лобода выложила видеообращение в свой Instagram, где в слезах призывала остановить войну в Украине, при этом она не упомянула, что боевые действия развязала Россия и назвала соотечественников «маленькими людьми», которые якобы ничего не решают в сложившейся ситуации, информирует «НБН».

Украинскую журналистку разозлило послание Лободы. Телеведущая сорвалась на крик и позволила себе ненормативную лексику прямом в эфире, осудив артистку за то, что она не назвала вещи своими именами.

Соляр упрекнула Лободу в том, что она не рассказала правду о РФ, которая сбрасывает бомбы на Украину, где живет отец звезды. Телеведущая убеждена, что певица умышленно не упомянула президента-агрессора Путина, чтобы не потерять возможность давать концерты на российской территории. Журналистка заверила Лободу, что у нее будут выступления в РФ на похоронах главы Кремля.

Также телеведущую вывели из себя слова Лободы об украинском народе, который знаменитость назвала «маленькими людьми». Соляр отметила, что наши люди останавливают голыми руками танки и помогают избавиться от оккупантов кто чем может.

Ранее к Лободе обратилась украинская телеведущая Катя Осадчая. Журналистка призвала певицу и ее коллег Ани Лорак и Регину Тодоренко не молчать и открыто назвать Российскую Федерацию страной-агрессором, которая развязала войну в нашей стране.