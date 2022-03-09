Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Украина 14-й день мужественно дает отпор российским захватчикам, которые вторглись в нашу страну рано утром 24 февраля.

Мировое сообщество шокировано тем, что путинские войска обстреливают жилые дома, мирных жителей, больницы, садики, школы, открывают огнь по автобусам, которые эвакуируют людей. Руководство Украины, лидеры мнений, журналисты и все украинцы просят НАТО закрыть небо над Украиной. Ведь это поможет спасти человеческие жизни.

Известная пара украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских в эфире латиноамериканского телеканала Primer Impacto рассказали о том, что сейчас происходит в Украине, и попросили мир помочь – закрыть небо.

Каменских на испанском языке, которым она хорошо владеет, рассказала о том, как войска Путина бомбят украинские города, убивают украинцев и уничтожают инфраструктуру. Украинская знаменитость не скрывала своих слез, когда рассказывала о происходящих ужасах.

Ранее Настя Каменских рассказала о том, как она помогает своей родной стране, находясь за рубежом.