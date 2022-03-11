В прямом эфире для телеканала РФ «Настоящее время» артистка рассказала, что она понимает, почему звезды и граждане России не интересуются происходящим в нашей стране. Полякова убеждена, что жители РФ боятся услышать правду о войне, информирует «НБН».

Певица сравнила россиян с женщиной, которая узнала о неверности своего супруга, но не спрашивает мужа об измене напрямую, поскольку придется принимать решение уйти от него или остаться с ним.

Полякова убеждена, что, однажды услышав правду, невозможно просто с ней жить, нужна смелость что-то сделать, именно поэтому жители РФ ничего не спрашивают о происходящем в Украине.

Артистка заявила, что россияне и украинцы – не братские народы, а разные нации и государства. Она напомнила, что Киев в два раза старше Москвы, поэтому рассказы Путина о том, что РФ «сделала» Украину – бред.

Звезда не сомневается, что война страны-оккупанта на нашей территории — это проявление ненависти России к Украине, что подтверждают многочисленные кадры расстрелов мирного населения и ударов по жилым домам.

Певица Тина Кароль сделала эмоциональное заявление об украинских артистах, которые давали концерты на территории Российской Федерации в течение восьми лет агрессии Путина на Донбассе. Артистка пристыдила коллег, которые работали на сцене государства-оккупанта.