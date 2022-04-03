Как сообщает «НБН» со ссылкой на TabloID, в недавнем интервью фронтмен группы Олег Псюк рассказал, что для них означает участие в Евровидении, а также поделился деталями подготовки конкурсного номера.

Работа над концепцией номера сейчас продолжается… Мы не планируем вносить изменения в песню… Сейчас Stefania звучит для всех мам, переживающих за своих детей и охраняющих их от бедствия войны. Кроме того, наша цель состоит в том, чтобы на «Евровидении» прозвучала песня на украинском языке. Для нас это важная позиция

— подчеркнул Олег в разговоре с TSN.

Артист признается, что команда готовит резервную запись номера на случай, если группе не удастся лично представлять Украину в Турине 10 мая. Однако все участники коллектива надеются, что война вскоре закончится.

Мы настроены приехать в Турин с новой постановкой и достойно представить нашу страну. Основное наше желание сейчас, чтобы война закончилась, и все наши знакомые и родные были живы

– сказал Псюк.

Напоследок лидер группы отметил, что «участие в конкурсе – самый лучший способ масштабно говорить о войне в Украине».

Мы идем на конкурс, чтобы показать, что украинцы не только сильная духом нация, но еще и талантливая. В такое сложное время нам очень нужна поддержка

– сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что букмекеры пророчат Украине победу: на «Евровидение-2022»