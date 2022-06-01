В интервью изданию Liroom исполнительница рассказала, что против ее участия в нацотборе была практически вся команда конкурса, но она решила идти на пролом в вопросе «Евровидения», информирует «НБН».

Alina Pash отметила, что у нее была глубокая потребность спеть «Тени забытых предков» на широкую аудиторию, чтобы подчеркнуть, что у Украины мощная история и мы – те, кто творит ее. По словам артистки, «Евровидение» — лучшая платформа для того, чтобы мир услышал ее сообщение.

По этой причине, несмотря на «размазанную память» относительно поездки в Крым, Pash все равно решила бороться за право представлять Украину на масштабном песенном конкурсе. Певица шла на нацотбор с уверенностью, что правильно пересекала границу аннексированного Россией Крымского полуострова.

Также артистка назвала имя человека, который сделал ей поддельную справку – Андрей Иноземцев. Как утверждает звезда, ее тогдашний партнер из компании Bitanga Blood попытался ее спасти и дать возможность исполнить «Тени забытых предков» на широкую общественность.

Alina Pash объяснила, что без документа, который от пограничной службы она якобы получила бы только через неделю после выступления, ей не дали бы выйти на сцену.

«Полностью беру на себя ответственность за этот шаг», — сообщила певица.

Напомним, что после дисквалификации Alina Pash предложили представлять Украину на «Евровидении» в Турине группе Kalush Orchestra. Музыканты одержали победу на конкурсе и продали хрустальный микрофон, чтобы помочь ВСУ. Организаторы песенного состязания заявили, что украинцы получат новый трофей.