В интервью Forbes Ukraine Вакарчук рассказал, что он и «Евровидение» — как кот и собака, признавшись, что он терпеть не может этот конкурс. По его мнению, эти песенные состязания не имеют никакого отношения к музыке, информирует «НБН».

Исполнитель добавил, что «Евровидение» — политический конкурс и ему всегда было все равно, кто будет в этом шоу. Однако Вакарчук доволен выступлением победителей этого года – украинской группы Kalush Orchestra.

Лидер «Океана Эльзы» считает, что музыканты справились гениально и в их выходе на сцену было главным не выступление, а слова об «Азовстали», за которые он будет всегда им благодарен.

Ранее Вакарчук обратился к россиянам, которые молчат о войне в Украине, и оппозиционным журналистам РФ, которые хотят взять у него интервью.