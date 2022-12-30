На стриминговой платформе Spotify вышел плейлист с любимыми треками госсекретаря США. В список вошли 24 песни, которые Блинкен слушал в течение 2022 года, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте американский чиновник написал, что музыка обладает способностью объединять людей и он рад поделиться с фолловерами некоторыми из его любимых композиций и исполнителей со всего мира.

«Надеюсь, они вам понравятся так же, как мне», — отметил Блинкен.

В плейлист из 24 композиций госсекретаря США вошел знаковый для украинцев хит Stefania группы Kalush Orchestra, которая победила на «Евровидении-2022» в Турине.

Отметим, что музыканты Kalush Orchestra продали свой кубок победителей «Евровидения» на аукционе за 900 000 долларов, которые передали для украинских защитников. Однако изготовители «хрустального микрофона» решили поддержать группу и создали для артистов еще один трофей взамен.