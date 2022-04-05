Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы.
Слава Каминская, как и все украинцы и весь мир потрясена зверствами российских оккупантов в Буче. Артистка поделилась архивным снимком, сделанным в этом городе еще до начала полномасштабной войны.
Певица возмущена тем, что граждане РФ называют военные преступления российских солдат в Буче «фейком» и более того, защищают извергов в социальных сетях.
«Всегда были войны, всегда были смерти, трагедии, но… С*ки, это маленькие дети. С*ки, это наши маленькие дети. У вас они тоже есть, я уверена, и жены тоже есть. Всем вам п*зда. От чистого сердца желаю», — эмоционально заявила знаменитость.
Каминская уверена, что всем россиянам и путинским солдатам, которые издевались над мирными жителями. Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов. Все они, по словам Славы, «поймают поток ненависти украинцев».
Поклонники певицы поддержали каждое ее слово.
«Так и будет».
«Гореть им в аду», — пишут украинцы.
Ранее Слава Каминская рассказала, куда она уехала с детьми, спасаясь от смерти.
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