Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы.

Слава Каминская, как и все украинцы и весь мир потрясена зверствами российских оккупантов в Буче. Артистка поделилась архивным снимком, сделанным в этом городе еще до начала полномасштабной войны.

Певица возмущена тем, что граждане РФ называют военные преступления российских солдат в Буче «фейком» и более того, защищают извергов в социальных сетях.

«Всегда были войны, всегда были смерти, трагедии, но… С*ки, это маленькие дети. С*ки, это наши маленькие дети. У вас они тоже есть, я уверена, и жены тоже есть. Всем вам п*зда. От чистого сердца желаю», — эмоционально заявила знаменитость.

Каминская уверена, что всем россиянам и путинским солдатам, которые издевались над мирными жителями. Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов. Все они, по словам Славы, «поймают поток ненависти украинцев».

Поклонники певицы поддержали каждое ее слово.

«Так и будет». «Гореть им в аду», — пишут украинцы.

Ранее Слава Каминская рассказала, куда она уехала с детьми, спасаясь от смерти.