Социологи организации «Хроника» выяснили, что с февраля этого года количество граждан страны-агрессора, которые поддерживают так называемую «СВО», якобы сократилось почти вдвое, информирует «НБН».

В отчете аналитиков ISW отмечается, что в период с февраля по октябрь этого года количество респондентов-сторонников войны снизилось с 22% до 12%.

В то же время 40% россиян поддержали вывод войск Путина из соседней страны без достижения РФ военных целей, а 33% опрошенных выступили за продолжение так называемой «спецоперации».

Американские эксперты упомянули результаты соцопроса «Левада-Центра», который показал 55% сторонников мирных переговоров и 38% сторонников продолжения военной агрессии.

В ISW считают, что вторжение в Украину усугубило в России существующую и создало новую социальную напряженность, что весьма заметно в информпространстве, несмотря на усилия Кремля по цензуре.

В то же время в РФ уровень одобрения действий кремлевского диктатора Владимира Путина вырос до максимума, что подтверждают результаты соцопроса «Левада-Центра» за ноябрь.