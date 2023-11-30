С 23 по 29 ноября российский независимый «Левада-Центр» опросил 1625 жителей РФ. У граждан страны-агрессора поинтересовались, каким политикам они больше всего доверяют, информирует «НБН».

Результаты показали, что в этом месяце уровень поддержки кремлевского диктатора достиг 47%. В октябре заявляли о доверии Путину 44% респондентов. 85% опрошенных одобряют деятельность президента-агрессора, это самый высокий показатель с 2015 года.

В то же время всего 18% россиян сообщили, что доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину, в октябре таких граждан было 17%. Снизился уровень поддержки главы Министерства иностранных дел Сергею Лаврову с 16% до 15%. Руководителю оборонного ведомства Сергею Шойгу доверяют 8% респондентов, в октябре было 7% опрошенных.

Отметим, что соцопросы также показывают потерю доверия граждан Российской Федерации к путинским войскам. Аналитики ISW проанализировали результаты исследования.