Эксперты ISW в своем отчете приводят результаты соцопроса россиян, согласно которым граждане РФ начали больше сомневаться в армии Путина, информирует «НБН».

Если в первые дни полномасштабной войны в Украине в обществе страны-агрессора поддержка войск Российской Федерации составляла 80%, то летнее исследование показало, что она снизилась до 75%. Что интересно, ВС РФ – единственная силовая структура, к которой граждане начали терять доверие.

Американские аналитики связывают такой результат с тем, что россияне отдельно воспринимают власти и вооруженные силы. Среди респондентов, которые одобряют действия главы Кремля, 90% поддерживают оккупантов. В то же время среди опрошенных, которые недовольны Путиным, уровень доверия к захватчикам снизился до 40%.

При этом, в целом россияне демонстрируют высокий и стабильный уровень доверия к руководству страны – 68%. В прошлом году этот показатель составлял 66%.

В ISW считают, что снижение уровня доверия граждан РФ к «второй армии мира» на 5%, вероятно, связано с влиянием на них блогеров, которые критикуют командование оккупантов. Ранее аналитики рассказали о вызове, который глава Чечни Рамзан Кадыров бросил президенту-агрессору публично.