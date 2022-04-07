Для наглядной демонстрации последствий военных преступлений РФ Украинский культурный фонд запускает интерактивную «Карту культурных потерь» – сообщает «НБН».

Возможность визуально оценить масштабы разрушений в Украине также опровергает заявления российского руководства, которое упорно утверждает, что армия РФ якобы наносит точечные удары исключительно по военным объектам.

Интерактивная карта доступна по ссылке.

Отныне чуть ли не все разрушения, которые российская армия нанесла культурному наследию Украины, можно будет пересмотреть в режиме реального времени. Такая визуализация их преступлений в очередной раз будет доказывать, что Россия – лживая страна-террорист, которая, вопреки любым международным правилам ведения войны, международным конвенциям, уничтожает все на своем пути

– подчеркнул исполнительный директор УКФ Владислав Берковский.

По его словам, «Карта культурных потерь» может служить весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении России из рядов разных международных культурных организаций или объединений.

Карта содержит информацию о местоположении и времени повреждения достопримечательности или объекта. Также подробно (насколько это возможно) описываются масштабы утрат и даже попытки разграблений оккупантами.

Что важно, каждый желающий может приобщиться к наполнению карты.

Если вы стали свидетелями военных преступлений российских оккупантов, повлекших повреждение или разрушение объектов или памятников украинской культуры, присылайте фото или видео доказательства в Министерство культуры и информационной политики через по ссылке.

После подтверждения полученной информации Минкультом, отправленные данные появятся на «Карте культурных потерь».

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