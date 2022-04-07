Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы Насти Каменских.

Известная украинская певица Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в Мадриде. Мероприятие длилось два часа. Во время концерта были собраны деньги для помощи украинскому народу в таких организациях: ACNUR (Управление Верховного комиссара по делам беженцев), Испанский Красный Крест, CEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).

Во время концерта Каменских спела свою новую песню «Я – Украина», которую ей написал ее супруг, музыкант Алексей Потапенко. Также артистка спела дуэтом с испанским исполнителем Funambulista.

Кроме того, Анастасия рассказала об ужасах войны в Украине со сцены в Мадриде. Рассказывая о войне, в глазах певицы виднелись слезы.

В комментариях поклонники выразили свой восторг действиями певицы. Украинцы пишут, что в это непростое время каждый делает все, что в его силах.

«Настя, вы молодец. Слава Украине!». «Как хорошо разговаривает на испанском», — отметили фолловеры. «Какая красивая и талантливая певица», — выразили свой восторг поклонники.

Ранее Каменских и Потап в эфире латиноамериканского телеканала призвали мир закрыть небо над Украиной.