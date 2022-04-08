Об этом сообщает «НБН».

В четверг, 7 апреля украинский телеведущий, музыкант Коля Серга, который сейчас защищает Украину в рядах Сил территориальной обороны, сообщил о гибели своего друга Алика в Буче. По словам телеведущего, его друга убили российские оккупанты – нелюди застрелили молодого мужчину в затылок. Серга также рассказал, что когда Алик встречался с телеведущей и певицей Региной Тордоренко.

Естественно, Коля Серга, как многие украинцы ждали, что Регины хоть каких-то слов, ведь российские захватчики лишили жизни человека, который был ей не чужим.

Спустя некоторое время Тодоренко опубликовала неоднозначную публикацию в сторис в Instagram. Она опубликовала свечку на черном фоне и отрывок стиха Марины Цветаевой.

«Уж сколько их упало в эту бездну. Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну. С поверхности земли», — процитировала Тодоренко Цветаеву.

Напомним, одесситка Регина Тодоренко, которая последние годы живет и работает в РФ, решила молчать о войне РФ против Украины. Позиция знаменитости возмутила украинцев и коллег артистки. Ранее модель и певица Даша Астафьева выразила предположение, что Тодоренко уже никогда не сможет посетить родную Одессу, так как в Украине ей больше не рады.