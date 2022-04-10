Как сообщает «НБН», в своем обращении Святослав Вакарчук отметил, что после того, что произошло в Бородянке, Буче, Ирпене, Мариуполе, Харькове и Чернигове, он не очень понимал, о чем можно еще говорить с российскими оппозиционными журналистами, которые обращаются к нему за включением в эфир. Но после обстрела российскими ракетами вокзала в Краматорске, на котором ждали эвакуации 4 тыс. человек вместе с детьми, он понял, что именно он хочет сказать россиянам. И сделал он это в видеообращении в своем Instagram, а не в общении с журналистами государства, которое напало на его страну.

В своем обращении Святослав Вакарчук напомнил россиянам, что в преступлениях против Украины одинаково виновны как те, кто воевал против Украины и отдавал приказы, так и те, кто молчал и ничего не делал.

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