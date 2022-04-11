Об этом телеведущая рассказала в интервью программы «Слава+», передает «НБН».

Телеведущая Маша Ефросинина, которая родом из Крыма, призналась, что больше не общается со своими родственниками, которые живут в Керчи. По словам знаменитости, ее родственники решили молчать о полномасштабной войне, которую РФ начала против Украины. За все это время они ни разу не написали, не позвонили Марии и ее семье.

«О чем мне говорить с ними?», — заявила телеведущая.

Кроме того, Ефросинина поведала, что ее родной дядя написал ее сестре – Елизавете Ющенко спустя 6 недель после начала полномасштабной войны.

«Он проживает в Питере. Написал лишь одно сообщение с сожалением о том, что РФ напала на Украину», — поведала телеведущая.

Напомним, Маша Ефросинина с начала полномасштабного вторжения РФ активно занимается волонтерством. Она также отстаивает интересы украинцев на информационном фронте.

Ранее Ефросина рассказала, почему не ездит в родной Крым.