В эфире телеканала «Украина 24» Роднянский выразил мнение, что возглавить Россию после кремлевского диктатора Владимира Путина может журналист и блогер РФ Юрий Дудь. Режиссер объяснил, почему именно у него есть политический потенциал, информирует «НБН».

Следующим главой Кремля Роднянский видит Дудя, поскольку он пользуется поддержкой россиян, имеет безупречную репутацию. Кроме того, журналист – патриот своей страны и никогда не боялся открыто выступать против путинского режима и говорил правду.

Режиссер отметил, что Дудь берет интервью с представителями разных сегментов культуры, науки, бизнеса в России. Для продюсера очевидно, что блогера волнует Россия и он может стать большим политическим лидером.

Отметим, что Юрий Дудь после вторжения российской армии в Украину, осудил войну и раскритиковал политику Путина и обвинил руководство РФ во лжи. Кроме того, журналист сказал важные слова о 8 годах боевых действий на Донбассе.