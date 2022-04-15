Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Славы Каминской.

Исполнительница Слава Каминская поделилась личными снимками, сделанными в Нидерландах. Туда артистка переехала вместе с детьми после начала полномасштабной войны РФ против Украины. На фото звезда позирует в стильном спортивном костюме, в черной безрукавке и солнцезащитных очках. Снимки артистка подписала так: «как хорошо, что я вовремя скачала фотошоп».

Также экс-солистка группы «НеАнгелы» сопроводила снимки хештегом «я помню, где я родилась».

Поклонники артистки пишут, что она замечательно выглядит, а также интересуются, какой программой для обработки снимков она пользуется.

«Красотка». «Чудесные фото», — пишут фолловеры.

Однако и нашлись те, которые считают, что сейчас не время постить подобного рода фотографии.

«Как же хорошо постить фото без звуков сирен», — пишут подписчики артистки.

Ранее Слава Каминская обратилась к россиянам после того, как увидела шокирующие кадры зверств солдат РФ в Буче.