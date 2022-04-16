Артист впервые рассказал о поведении жены Виктора Медведчука вне объектива на проекте «Х-фактор». В своем Instagram-аккаунте MELOVIN опубликовал пост, отреагировав на драматическое обращение Марченко к главам Украины и Турции, информирует «НБН».

Певец рассказал, что для него и его друзей образ мягкой и душевной ведущей был полностью разрушен еще в 2015 году во время шоу «Х-фактор». MELOVIN подтвердил, что супруга кума Путина хорошо играла на публику и показывала свою истинную сущность после того, как выключались камеры.

По словам исполнителя, жена пророссийского политика была с ним грубой и бестактной. Марченко позволяла себе оскорбления в адрес конкурсанта и критиковала его внешний вид при его друзьях. «Радужная и добрая» ведущая назвала парня сатанистом, поскольку ее не устраивали татуировки и нестандартные аксессуары участника проекта.

MELOVIN назвал Марченко «актрисой без Оскара» и рассказал, что именно в свете последних событий у него в голове «сложился пазл» относительно того, что представляет из себя жена кума кремлевского диктатора.

Напомним, что после того, как СБУ задержала Медведчука, Марченко опубликовала два видеообращения к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Турции Реджепу Эрдогану.

Жена кума Путина обвинила Зеленского в том, что ее мужа Служба безопасности «удерживает незаконно», умолчав, что Медведчука подозревают в госизмене.

В обращении к турецкому президенту Марченко попыталась им манипулировать, назвав происходящее с ее супругом «проявлением терроризма». Жена пророссийского политика дала понять, что ожидает от Эрдогана помощи в вопросе освобождения Медведчука.