Как сообщает «НБН», Петросян говорит, что постоянно смотрит программы Соловьева и заметил, что тот пренебрежительно относится к юмористам, из-за того, что самые известные представители жанра покинули Россию и «ее судьба их не интересует».

Это безобразие так говорить! Уехало полтора юмориста. Я не знаю, Урганта можно назвать юмористом? Он вообще шоумен. Слово «юморист» ассоциируется совершенно с другими людьми. И говорят, он уже вернулся. Один Галкин за границей, ну и что теперь?

— вопрошает Петросян

Когда я узнал о «спецоперации», немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов. Почему я должен оправдываться, в конце концов? Это что такое?

— продолжил юморист.

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