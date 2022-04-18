Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Даши Астафьевой.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины певица и модель Даша Астафьева променяла микрофон и вспышки фотокамер на кухонный нож. Артистка вместе с волонтерами помогает готовить еду для бойцов ВСУ и территориальной обороны.
Астафьева показала, как она чистит на кухне картошку.
«Рассказали шо да как… плюс мешок картошки. Наши люди – лучшие люди. Слава Украине!», — подписала снимки звезда Playboy.
Поступок Астафьевой вызвал восторг у ее поклонников. В социальной сети Instagram за певицей следят более полумиллиона подписчиков.
«Даша, вы человек с большой буквы».
«Вот, что значит гармония у человека. Красивая и внешне и душой».
«Даша, вы крутая, так держать».
«Настоящая наша, украинская женщина».
«Даша даже с мешком картофеля красивая».
«То, что вы делаете – просто невероятно», — пишут поклонники звезды.
Ранее Даша Астафьева высказалась о Тодоренко, которая молчит о войне в Украине.
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