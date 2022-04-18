Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Даши Астафьевой.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины певица и модель Даша Астафьева променяла микрофон и вспышки фотокамер на кухонный нож. Артистка вместе с волонтерами помогает готовить еду для бойцов ВСУ и территориальной обороны.

Астафьева показала, как она чистит на кухне картошку.

«Рассказали шо да как… плюс мешок картошки. Наши люди – лучшие люди. Слава Украине!», — подписала снимки звезда Playboy.

Поступок Астафьевой вызвал восторг у ее поклонников. В социальной сети Instagram за певицей следят более полумиллиона подписчиков.

«Даша, вы человек с большой буквы». «Вот, что значит гармония у человека. Красивая и внешне и душой». «Даша, вы крутая, так держать». «Настоящая наша, украинская женщина». «Даша даже с мешком картофеля красивая». «То, что вы делаете – просто невероятно», — пишут поклонники звезды.

Ранее Даша Астафьева высказалась о Тодоренко, которая молчит о войне в Украине.