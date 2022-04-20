Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских прилетела в США из Испании. Знаменитость дала интервью известному изданию HOLA.

По словам Каменских, ей хотелось, чтобы разговор с изданием был о творчестве и музыке, как когда-то. Однако на этот раз артистка говорила о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

«Но сейчас для меня главное – чтобы как можно больше людей в мире знали правду об этой страшной войне и помогали Украине на пути к миру», — пишет певица.

Каменских поблагодарила издание за возможность рассказать о войне в Украине для многомиллионной аудитории. Певица призвала всех помогать Украине, которая сейчас отражает полномасштабную российскую агрессию.

«Распространяйте правду в ваших социальных сетях, донатьте в фонды помощи украинцам, помогайте беженцам, выходите на мирные митинги в поддержку Украины и против войны», — призвала певица.

Исполнительница подчеркнула, что для Украины сейчас важна любая помощь.

В свою очередь поклонники певицы выразили ей слова благодарности за ее активную позицию.

«Настя, спасибо. Мы гордимся вами и вашим мужеством». «Слава Украине!». «Настя – вы самая лучшая». «Спасибо, Настя. Вместе победим», — пишут поклонники артистки.

К слову, недавно Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в Украине.