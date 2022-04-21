Как сообщает «НБН», лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк в интервью UA:Культура рассказал, почему не отказался от участия в Евровидении, несмотря на сложности не только с подготовкой, но даже репетициями.

Собственно участие в промотуре стало своеобразной репетиционной базой группы, которая накануне конкурса сменила бэквокалиста. Также в промотуре Kalush Orchestra собирали помощь для Украины. Группа выступила в Израиле, Польше, Нидерландах и Испании.

Промотур в рамках Евровидения проходит каждый год. В этом году мы выступали в Израиле, Польше, Испании и Нидерландах. Только для нас это был промотур также в поддержку Украины, потому что мы единственные, кто вместо спецэффектов и виджеинга просто поместили QR-код, на котором призывали людей собирать деньги на официальные фонды в поддержку Украины. Пока у нас нет информации, сколько денег удалось собрать

— поделился Олег Псюк результатами поездки в четыре страны.

Он еще раз подчеркнул важность участия Украины на Евровидении 2022 года.

Я не мог отказаться от участия в Евровидении. Для Украины это очень значимое дело, а во время войны — это умножено на 10. Казалось бы это музыкальный конкурс, но я считаю, что это еще один рупор: мы говорим, даем комментарии СМИ, мы еще раз говорим об Украине. Это нужно делать

— рассказал лидер Kalush Orchestra о важности участия в Евровидении.

После начала войны, которую Россия развязала против Украины, среди еврофанов возрос интерес к украинскому представителю на конкурсе. А букмекеры отдают Украине первое место.

Да, сейчас мы на первом месте по букмекерам, но до начала войны были на пятом месте. Пятое место это тоже высоко, поэтому это свидетельствует о том, что песня на украинском языке все равно нравится европейцам. Наша цель — сделать так, чтобы украинская музыка была популярна не только в Украине, но и во всем мире. И такой конкурс, как Евровидение, может очень хорошо в этом помочь

— прокомментировал высокие ставки букмекеров на победу Украины Олег Псюк.

До самой поездки в Турин группа Kalush Orchestra останется в Украине.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в Турине 10, 12 (полуфиналы) и 14 мая (грандфинал). Украина выступит в первом полуфинале под номером шесть.

Также ранее мы писали о том, что Kalush Orchestra рассказал о своем участии в Евровидении: это лучший способ масштабно говорить о войне в Украине