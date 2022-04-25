На своей Facebook-странице исполнительница выложила видео интервью, сопроводив публикацию комментарием о том, что она рассказала Собчак всю правду о войне в родной стране. Однако не все украинцы положительно отнеслись к беседе Поляковой с путинисткой, информирует «НБН».

Подписчики знаменитости начали оставлять возмущенные комментарии, многие выразили мнение, что россиянами не то что говорить, не стоит и сидеть с ними рядом, кроме того зачем рассказывать правду людям, которые могут ее выкрутить по-своему. Некоторым не понравилось, что информацию о трагедии в Украине исполнительница решила донести через скандальную журналистку.

Полякова ответила на одно из сообщений под публикацией. Артистка сообщила, что она донесла все, что хотела до россиян, поскольку Собчак не порезала ее интервью. По мнению звезды, жители страны-оккупанта должны слышать правду.

Напомним, что в интервью с Собчак артистка опровергла один из главных мифов кремлевской пропаганды об Украине о притеснении русскоязычных. Полякова на собственном примере доказала, что рупоры путинского режима лгут гражданам РФ.