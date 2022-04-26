В интервью скандальной российской журналистке Ксении Собчак рок-музыкант высказался об антивоенных митингах в РФ. Он убежден, что его сограждане не будут выходить на протесты, поскольку «им не до того», информирует «НБН».

По словам Макаревича, россияне сейчас заняты более важной проблемой – ищут, что пожрать. Также жители страны-оккупанта не хотят «получить палкой по башке и вылететь с работы». Исполнитель считает, что россияне упустили момент и устраивать митинги нужно было намного раньше.

По его мнению, нормальный человек не может выступать в поддержку нападения РФ на Украину и массовых убийств. Он убежден, что еще долгое время граждане страны-агрессора будут страдать от коллективной вины за кровопролитие в Украине.

Ранее Макаревич рассказал, какая судьба постигнет россиян, которые поддерживают вооруженную агрессию в отношении украинцев. Музыкант предупредил сограждан о том, что история циклична, поэтому воздание за преступления РФ – вопрос времени.