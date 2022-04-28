Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Обозреватель».

Во время своего лирического выступления на концерте в Лас-Вегасе американская поп-дива Леди Гага не обошла внимание войну в Украине, которую развязала Россия. Артистка заявила, что «россияне были тупыми, и тупыми остаются».

«Они должны были арестовать меня в России, когда у них был такой шанс. Я им говорила: «арестуйте меня». Они были тупыми в тот день, остаются тупыми и сейчас», — сказала знаменитость.

Слова исполнительницы вызывали бурный шквал эмоций в зале – публика поддержала артистку аплодисментами.

Стоить объяснить, что певица вспомнила об инциденте на концерте в Москве в далеком 2012 году. Тогда со сцены артистка призвала россиян к равенству и толерантности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Артистка призывала арестовать ее за свою позицию и подчеркнула, что не боится попасть за решетку.

«Арестуй меня, Москва. Мне п*уй», — сказала Гага со сцены в Москве в 2012 году.

Именно на эту ситуацию ссылалась знаменитость, выступая в Лас-Вегасе.

Ранее певица Мадонна поддержала Украину и сравнила Путина с Гитлером.