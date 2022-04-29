Об этом Оля Полякова рассказала в интервью ведущему Славе Демину, видео доступно на YouTube, передает «НБН».

«Суперблондинка» украинской сцены ответила, где сейчас находится ее мама Светлана. Мама украинской исполнительницы, как известно, долгое время жила в России.

Артистка признается, что она избегала этого вопроса, пока мама находилась на территории страны-агрессора.

«Слава Богу, ей удалось выехать. Очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому, что у меня там, словно, заложник был. Мне было очень страшно… Мама выехала около 2 недели назад», — поделилась откровением артистка.

По словам знаменитости, сейчас ее мама во Франции. Здесь сейчас находится и сама Полякова вместе с двумя дочками.

«Она будет со мной. Все будет хорошо», — сказала певица в интервью.

Ранее Оля Полякова опровергла главный фейк российской пропаганды об Украине на собственном примере.