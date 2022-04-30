Если ранее Тодоренко делала вид, что не замечает войну России против Украины, сейчас она «высказалась» в новой песне «Он за мной». По всей видимости, трек певица посвятила своему супругу Владу Топалову, дав понять, что отношения с мужем для нее важнее всего, информирует «НБН».

В новом сингле Тодоренко звучат достаточно красноречивые фразы, которые свидетельствуют о том, что ведущая приняла решение разорвать связь с Украиной и родителями, дав понять, что в родной дом она больше не вернется.

Артистка, обращаясь к отцу и матери, попросила их не ждать ее домой и не звонить ей, после чего со всеми попрощалась.

«Мне наплевать, что говорят о нас», — Тодоренко ответила на многочисленные упреки о ее молчании и дала понять, что ее возлюбленный для нее важнее всего.

Отметим, что в одном из выпусков своих шоу «Пятница с Региной» во время общения с психологом Тодоренко объяснила, что она никогда не говорит с супругом на политические темы, чтобы их отношения не развалились. Что интересно, ведущая и ее гостья ни разу не произнесли слово «война».