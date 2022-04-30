Звезда в интервью Славе Демину в программе «Слава +» призналась, что за границей она с детьми разговаривает исключительно на украинском языке. Полякова объяснила, что иностранцы, когда слышат русский язык, начинают интересоваться россияне ли они, информирует «НБН».

Артистка продолжает общаться в быту на русском, но во Франции она приняла решение перейти на язык своей родной страны в общении с дочерями.

Полякова рассказала, что няня, которая ухаживала за Машей и Алисой, украиноязычная, однако младшая дочка говорила с ней на русском языке. После вторжения России, Алиса начала говорить на украинском языке.

Певица рассказала, что россиянам в Европе сейчас тяжело и когда иностранцы слышат русский язык, сразу интересуются человек ли из РФ. Звезда добавила, что за рубежом люди, когда узнают, что она из Украины, сочувствуют горю наших соотечественников.

Ранее Полякова рассказала, где сейчас находится ее мама Светлана, которая долгое время жила в Российской Федерации. Звезда объяснила, почему до этого момента молчала о родительнице.