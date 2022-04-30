Как сообщает «НБН», актер в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на ее YouTube-канале рассказал, что в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где выучил украинский язык.

Смольянинов отметил, что переживает за Украину, как за собственную родину, поскольку с нашей страной у него связано много воспоминаний. Актер не понимает, на каких основаниях русские солдаты обстреливают города, убивают мирных жителей.

Сегодня у российских актеров за любые высказывания против кремлевской власти действительно есть риск потерять работу в театре и кино. Ранее он старался не выступать на тему политики, однако сейчас молчание – такое же преступление.

По этому поводу актер решил процитировать слова украинского музыканта Андрея Данилко.

Он сказал, что ненавидит говорить о политике и не хотел бы, но он публичный человек и понимает, что должен. Вот и я должен. Пришло время. Все изменилось. Кровь пролилась. Случилась катастрофа. Все рухнуло. Пепел, дым, вонь, слезы. Ужас. Просто ужас

— отметил Смольянинов.

Это не война, ни в коем случае – это бойня, террор. Породистый террор. Это не остановится по нашему желанию, а объединиться мы уже не в состоянии. Уже сейчас поезд ушел, но вопрос, а был ли поезд вообще?

— сказал актер.

Напомним, ранее мы также писали о том, что нафталиновый российский юморист Петросян поддержал войну в Украине и рвется на фронт