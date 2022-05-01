Об этом она рассказала в своем Instagram, сообщает «НБН».

Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених «сватовский». Они с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат

— рассказала актриса.

Отметим, ранее актер Александр Феклистов, исполнивший роль Сан Саныча в «Сватах» записал видеообращение к украинцам, где выразил солидарность и заметил, что россиянам очень стыдно за те ужасные вещи, которые сейчас происходят в Украине.

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