Симоньян «набросилась» на Галкина с грубыми оскорблениями из-за его антивоенной позиции. Рупор путинского режима назвала шоумена «геем, который женился на пожилой женщине ради обогащения, отвода глаз и для пути к карьере», информирует «НБН».

На высказывания «журналистки» в адрес Галкина и его жены Аллы Пугачевой отреагировал российский певец Филипп Киркоров, который молчит о войне в Украине. На своей странице в Instagram поп-король РФ опубликовал видеообращение к Симоньян, в котором поставил ее на место.

Киркоров признался, что слегка опоздал со своим обращением к псевдожурналистке, сославшись на плотный рабочий график. Артист поинтересовался у Симоньян, кто дал ей право публично оскорблять людей и очернять Галкина и его семью.

Певец напомнил пропагандистке, что она не похабная бабка на базаре, которая распространяет сплетни и слухи. Киркоров пригрозил, что Симоньян может своими высказываниями нарваться на копание в ее грязном белье, поскольку найдутся люди, которые заходят вынести на публичный суд грехи «журналистки».

Отметим, что Алексей Гончаренко рассказал, что Киркоров тайно помогает вооруженным силам Украины и СБУ, похвалив артиста за мужественный поступок. Нардеп рассказал, что российский певец тайно перевел около 500 000 долларов.