Как сообщает «НБН» со ссылкой на StarHit, позже россияне раскритиковали его за такие заявления. Испугавшись за свою карьеру, Лазарев удалил все посты в поддержку Украины.

Затем он решился выступить на Z-концерте, но его «отменили», обосновав это нечеткой политической позицией. Перед концертом ему предложили встретиться с жителями Донбасса в России, а затем выступить перед журналистами в поддержку России. Певец отказался от этого предложение, за что и поплатился.

По словам певца, он сейчас приостановил активную творческую деятельность, в том числе и из-за санкций.

Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно

– цитирует певца StarHit.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России начинают отказываться от сотрудничества с украинскими артистами