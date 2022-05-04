Так, чтобы поддержать нашу страну и наших представителей на конкурсе, группу Kalush Orchestra участники носят желто-голубые ленты.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Cуспільне.

Многие подходят, общаются, выражают поддержку Украине, люди связывают желто-голубые ленты в поддержку Украины

— сказал солист группы Олег Псюк.

Также Олег рассказал, что ежедневно дает множество интервью, чтобы рассказать людям правду о войне в Украине.

Отметим, букмекеры прогнозируют победу Украине — группе Kalush Orchestra, которая на конкурсе исполнит песню «Stefania», посвященную маме солиста и всем украинским матерям, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Евровидение-2022 состоится 10, 12 и 14 мая. Представители Украины выступят в первом полуфинале под шестым номером.

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