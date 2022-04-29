На последней пресс-конференции во Львове перед шоу Kalush Orchestra рассказали подробности подготовки к масштабному конкурсу в Италии. Лидер коллектива Олег Псюк заинтриговал зрителя, сообщив, что музыканты готовят для «Евровидения» в Турине кое-что новое, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Фронтмен Kalush Orchestra рассказал, что они оставили некоторые элементы образов, которые были у них на нацотборе в Украине, однако костюмы для выхода на сцену в Турине претерпят некоторые изменения на 50%. Псюк отметил, что его фирменная панамка останется и обязательно будет присутствовать сине-желтая символика.

Отметим, что представители Украины в первом полуфинале выступят под номером 6. Kalush Orchestra исполнят песню «Стефания», которую Олег Псюк посвятил своей маме. Композиция приобрела популярность не только среди украинских слушателей, но и в Европе.

Кроме того, букмекеры пророчат украинским конкурсантам победу на «Евровидении-2022». Если в марте шансы на первое место Kalush Orchestra оценивали в 35%, сегодня этот показатель составляет уже 42%.