В интервью изданию «Медуза» Глуховский выразил мнение, что глава Кремля очень увлекается изучением истории своей страны и должен сравнить себя с предшественниками. По его мнению, Путин не хочет ощущать себя случайным человеком в истории России и хочет вписать в нее свое имя, информирует «НБН».

Писатель утверждает, что у кремлевского диктатора помимо физических заболеваний есть психологические комплексы. Сравнивая себя с Горбачевым, Хрущевым, Сталином и другими, Путин задался вопросом, как запомнят его. Для этого президент-агрессор решил войти в историю как человек, который попытался исправить «величайшую геополитическую трагедию XX века» – развал Советского Союза.

В возрождении СССР Путину, по мнению Глуховского, помогают сами россияне, которые истосковались по «советскому эстетическому величию». Соответствующая тенденция в народе РФ появилась благодаря идеализации «совка» по телевидению.

Кроме того, Путин пытается избавиться от синдрома самозванца не только при помощи строительства роскошного дворца, но и при помощи убийства десятков тысяч украинцев и своих сограждан.

Ранее режиссер Александр Роднянский высказался о том, кто может стать следующим руководителем России после Путина. Он предложил кандидатуру на должность президента РФ.