В интервью программе «ЖВЛ» Кошевой рассказал, какое самочувствие и настроение у лидера украинцев, однако не раскрыл их место встречи ради безопасности, информирует «НБН».

По словам юмориста, он списывается с Зеленским и «был у него разочек» во время войны. Комик заверил, что глава государства усиленно работает на то, чтобы Украина как можно быстрее одержала победу в войне.

Кошевой интересовался, спит ли Владимир Александрович, который ответил утвердительно на вопрос друга. Шоумен объяснил, что знает Зеленского почти 20 лет, еще с актерской карьеры. Он рассказал, что его друг спал в мирное время по 4-5 часов, а сейчас он как Штирлиц спит по 20 минут.

В начале войны с Россией украинский лидер признавался Кошевому, что не думал, что будет так тяжело, однако сейчас он уже привык. Юморист осознает, что его друг – менеджер страны, которая воевала с РФ 8 лет и сейчас находится в ситуации полномасштабного вторжения. Комик добавил, что Зеленскому приходится также решать проблемы, которые не решались до нападения россиян.

Напомним, что российские юмористы разделились на два лагеря – тех, кто против войны, и тех, кто поддерживает «спецоперацию» Путина. В частности известный комик Евгений Петросян резко высказался о своих коллегах Иване Урганте и Максиме Галкине, которые не одобрили кровавую политику Кремля. Кроме того, 76-летний юморист рвется на фронт.