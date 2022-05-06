Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instgram-страницу Натальи Могилевской.

Известная украинская певица спела вместе с защитником ВСУ Юрием Городецким. Они вместе спели песню певицы «Я кажу ні, жахливій цій війні».

История началась с того, что певица увидела исполнение своей песни бойцом. После этого знаменитость решила, что «Я кажу ні, жахливій цій війні» они должны спеть вместе.

Примечательно, что Юрий Городецкий стал известен в социальных сетях благодаря видео, на которых он исполняет украинские песни. Мужчину уже успели окрестить «голосом ВСУ».

Могилевская приехала в воинскую часть, где служит голосистый защитник Украины. Как оказалось, вместе с Юрием защищает спокойный сон украинцев и его супруга – Юлия.

«Наши герои! У них двое детей. Они оставили их дома и оба защищают Украину», — рассказала артистка.

Певице удалось не только познакомиться с парой, но и записать песню с Юрием. Музыкальную композицию артистка и военный записали на ближайшей к дислокации студии звукозаписи, а видео сняли в лесу, недалеко от размещения подразделения.

«Спасибо вам, Юра и Юля, за пример мужества и героизма… Вы невероятные и самые лучшие люди», — восхитилась артистка парой, которая защищает Украину от российской агрессии.

В свою очередь пользователи соцсети высоко оценили дуэт народной артистки и воина.

«Как красиво. Спасибо». «Очень сильно». «Молодцы, красиво». «Очень красиво». «До мурашек», — делятся своими впечатлениями пользователи соцсети.

Ранее Могилевская рассказала о гибели близкого человека в Мариуполе.