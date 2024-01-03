В комментарии программе «ЖВЛ» знаменитость рассказала, что после 24 февраля 2022 года она вместе со своим возлюбленным Валентином ездила на фронт, в госпитали, к переселенцам и в детские дома. В этом период пара решила, что пришло время для пополнения в семье, информирует «НБН».

В интервью ведущей «Факти ICTV» Елене Фроляк звезда украинской сцены рассекретила имена своих дочек. Старшей Софии сейчас 12 лет, а Мишель уже 3,5 года, на момент удочерения им было 10 лет и 2 года соответственно.

По словам Могилевской, сестры были очень травмированы, Софии пришлось несколько раз спасать жизнь Мишель, им пришлось пережить несколько эвакуаций. Поэтому девочкам было необходимо время, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться.

Артистка призналась, что решение об удочерении было непростым, она долго думала перед тем, как взять на себя такую ответственность. Любовь к этим сестрам стала окончательным желанием забрать их. Знаменитость отметила, что девочки называют ее мамой.

Могилевская не намерена раскрывать подробности о судьбе Софии и Мишель, так как детям необходим комфорт и покой. Она считает, что сестры самостоятельно смогут рассказать свои истории, когда повзрослеют.

Напомним, что в интервью Гордону певица признавалась, почему так и не родила ребенка.